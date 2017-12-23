12:52 | Футбол — Испания

Хави: "Месси - это проклятие "Реала"


Бывший полузащитник "Барселоны" Хави в преддверии матча 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" отметил, что нападающий Лионель Месси является лучшим бомбардиром в истории противостояние. По словам хавбека, аргентинец - это проклятие "королевского клуба".

 
&quot;Реал&quot; vs &quot;Барселона&quot;."Реал" - "Барселона". Перед матчем

- Месси – это проклятие "Реала" на протяжении последних 10 или 15 лет, - цитирует AS Хави. - Многие команды настрадались от него, но "Реал" – в особенности. На стадионе мадридцев его уважают, так как он делает там все, что хочет.

Встреча "Реал" – "Барселона" состоится сегодня, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.

Знаешь, каким будет счет?

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