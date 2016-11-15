Хави: "Коутинью подошел бы философии "Барселоны"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави считает, что хавбек "Ливерпуля" Филиппе Коутинью подошел бы каталонскому клубу. Ранее появлялись слухи, что "Барселона" интересуется бразильцем.

– Коутинью тот игрок, которого я всегда считал особенным, – цитирует Goal Хави. – Под руководством Клоппа он вышел на новый уровень. У него всегда была качественная игра, а сейчас он ее показывает постоянно. Это отличная новость для "Ливерпуля", если он хочет бороться за титул. "Ливерпуль" отличный клуб для Коутинью, где он растет под началом одного из умнейших тренеров Европы. Сейчас он должен абстрагироваться от всех слухов и сосредоточиться на игре за "Ливерпуль". Не так много игроков, которые могут усилить "Барселону". Но если вы хотите, чтобы я кого-то назвал, то Коутинью отлично подойдет философии "Барселоны".