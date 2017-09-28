Хави Гарсия: "Я потерял в деньгах, перейдя в "Бетис", но хотелось наслаждаться футболом"

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия признался, что ему пришлось пойти на понижение зарплаты ради перехода в испанский клуб. Гарсия перешел туда из "Зенита" минувшим летом.

– Я потерял в деньгах, перейдя в "Бетис", – цитирует El Mundo Deportivo Гарсию. – Но это логично. Я понимал, что так будет, потому что в Испании так не платят, как в России. И все же я хотел наслаждаться футболом в Испании, в "Бетисе". Клуб меня очень удивил. Кике Сетьен – один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал. Он раскрывает команду и игроков с наилучшей стороны. Он помогает всем.