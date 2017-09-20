Хави Гарсия - в "старте" "Бетиса" на матч с "Реалом"

Стали известны составы "Реала" и "Бетиса" на матч 5-го тура чемпионата Испании. С первых минут в составе севильцев на поле появится воспитанник мадридского клуба Хави Гарсия. Напомним, что предыдущие три сезона хавбек провел в "Зените".

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Реал": Навас - Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу - Модрич, Каземиру, Кроос - Бэйл, Криштиану Роналду, Иско.

Запасные - Касилья, Начо, Льоренте, Асенсио, Себальос, Васкес, Майораль.

"Бетис": Адан - Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси - Хави Гарсия - Франсис Герреро, Камараса, Руис, Тельо - Санабрия.

Запасные - Хименес, Наварро, Амат, Будебуз, Хоакин, Гуардадо, Леон.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.