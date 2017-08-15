08:49 | Футбол — Испания

Хави Гарсия: "У "Бетиса" лучшие фанаты в Испании, в России мне этого не хватало"

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Полузащитник Хави Гарсия, который перешел из "Зенита" в "Бетис", отметил, что у севильской команды яркие болельщики. По его словам, таких фанатов ему не хватало в России.

– Болельщики "Бетиса" – одна из главных причин, по которой я перешел в этот клуб, – цитирует официальный сайт севильцев хавбека. – Я приехал из более холодной страны, где этого не хватало. "Бетис" был отличным вариантом, потому что у него лучшие фанаты в Испании. Это точно.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Komendant1

Хави Гарсия естественно обижен на клуб и тренера, ведь его буквально "выдавили" из команды. Он никуда не собирался уходить из Зенита, но такова судьба. Удачи ему в Испании.

09:28

zenit-2017

Хорошо у Луана мозгов хватило агента не послушать))) Скоро и Промес свалит))

09:25

Критик

Красава ))) почти каждый кто бежит из Питера опускает бомжей )) раз два три - Зенитушка соси ))

09:24

Патриот Сибири

Естественно. Даже вувузелы приятнее слышать, чем монотонное заунывное пение питерских.

09:21

Doktor Todd

Все идет, как должно. Спартак на 9 месте, после игры с Локомотивом опустится ниже 10 места. Затем, быстрый позорный вылет из Лиги чемпионов, провал первого круга РФПЛ, отставка Карреры и следующий сезон без кубков.Все как всегда. До следующего чемпионства 17 лет.

09:20

zenit-2017

"Уважаемые" Московские Болелы!! Гарсия это отработанный материал поэтому его и сбагрили, а в ваш псевдонародный клуб даже отработанный материал не хочет приезжать (Гарай), особенно после такого позора в Питере ахаххаха!!!1

09:18

cancersergey

Подлиза

09:18

Нудный мудрец

Сбежал из Бомжарни и опустил местных...

09:10

баламошка

Естественно, ведь у бомжей не фанаты, а обезьяны.

09:08

L Osokin

сбежал из помойки.

09:08