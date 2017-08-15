Хави Гарсия: "У "Бетиса" лучшие фанаты в Испании, в России мне этого не хватало"

Полузащитник Хави Гарсия, который перешел из "Зенита" в "Бетис", отметил, что у севильской команды яркие болельщики. По его словам, таких фанатов ему не хватало в России.
– Болельщики "Бетиса" – одна из главных причин, по которой я перешел в этот клуб, – цитирует официальный сайт севильцев хавбека. – Я приехал из более холодной страны, где этого не хватало. "Бетис" был отличным вариантом, потому что у него лучшие фанаты в Испании. Это точно.
Komendant1
Хави Гарсия естественно обижен на клуб и тренера, ведь его буквально "выдавили" из команды. Он никуда не собирался уходить из Зенита, но такова судьба. Удачи ему в Испании.
09:28
zenit-2017
Хорошо у Луана мозгов хватило агента не послушать))) Скоро и Промес свалит))
09:25
Критик
Красава ))) почти каждый кто бежит из Питера опускает бомжей )) раз два три - Зенитушка соси ))
09:24
Патриот Сибири
Естественно. Даже вувузелы приятнее слышать, чем монотонное заунывное пение питерских.
09:21
Doktor Todd
Все идет, как должно. Спартак на 9 месте, после игры с Локомотивом опустится ниже 10 места. Затем, быстрый позорный вылет из Лиги чемпионов, провал первого круга РФПЛ, отставка Карреры и следующий сезон без кубков.Все как всегда. До следующего чемпионства 17 лет.
09:20
zenit-2017
"Уважаемые" Московские Болелы!! Гарсия это отработанный материал поэтому его и сбагрили, а в ваш псевдонародный клуб даже отработанный материал не хочет приезжать (Гарай), особенно после такого позора в Питере ахаххаха!!!1
09:18
cancersergey
Подлиза
09:18
Нудный мудрец
Сбежал из Бомжарни и опустил местных...
09:10
баламошка
Естественно, ведь у бомжей не фанаты, а обезьяны.
09:08
L Osokin
сбежал из помойки.
09:08