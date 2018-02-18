Хави Гарсия: "После всех клубов, где я играл, захотелось вернуться в Испанию"

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия, который сейчас выступает за "Бетис", рассказал о том, что он решил вернуться в Испанию, так как он соскучился по своей родной стране. Напомним, он перешел в "Бетис" летом минувшего года.

- Я играл в разных местах после того, как покинул "Реал", - цитирует AS Гарсию. - Все клубы важны для меня - Лиссабон, Манчестер, Санкт-Петербург… Мне захотелось вернуться домой, в Испанию.

Когда только начинаешь играть на профессиональном уровне, то ты увлечен тем, что происходит на поле. Иногда даже слишком. Я остаюсь конкурентоспособным игроком. Но сейчас мне необходимо больше времени, чтобы принимать решения.