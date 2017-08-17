Хави Гарсия: "На тренировке "Бетиса" шумели сильнее, чем 50 тысяч на стадионе "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия, который на этой неделе подписал контракт с "Бетисом", отметил поддержку своего нового клуба. По словам футболиста, он готов выйти на поле, если главный тренер команды решит его выпустить.

- Это было безумие, моя первая тренировка, я не ожидал такого, - цитирует пресс-служба "Бетиса" Гарсию. – В России люди совершенно другие, они очень холодные. Я не знаю, сколько болельщиков пришло на нашу тренировку, но они шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе в Санкт-Петербурге.

Моя форма? Мы начали подготовку к новому сезону в России два месяца назад. Я хорошо себя чувствую. Я сыграл 90 минут в трех-четырех встречах. Я готов выйти на поле, если наставник команды решит выпустить меня.