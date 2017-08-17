Хави Гарсия: "На тренировке "Бетиса" шумели сильнее, чем 50 тысяч на стадионе "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия, который на этой неделе подписал контракт с "Бетисом", отметил поддержку своего нового клуба. По словам футболиста, он готов выйти на поле, если главный тренер команды решит его выпустить.
- Это было безумие, моя первая тренировка, я не ожидал такого, - цитирует пресс-служба "Бетиса" Гарсию. – В России люди совершенно другие, они очень холодные. Я не знаю, сколько болельщиков пришло на нашу тренировку, но они шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе в Санкт-Петербурге.
Моя форма? Мы начали подготовку к новому сезону в России два месяца назад. Я хорошо себя чувствую. Я сыграл 90 минут в трех-четырех встречах. Я готов выйти на поле, если наставник команды решит выпустить меня.
werder63
Конечно у Бетиса громче))) Бомжи и болеть-то никогда не умели))) Да и за кого болеть??? Бомжи лет 10 в первой лиге плавали, никак им не по силам было в высшую лигу выйти))))
20:29
Юрий Александрович
Я был на матче Бетис Севилья, и на матче Зенит Спартак, ну не знаю, у нас гораздо мощнее болеют что ли. А у него конечно обида
20:20
Millwall82
Да ладно, был и в Севилье где этот Бетис базируется, в матчах Севильи правда, и в Мадриде на матче Реала и в Барселоне, где там суппорт? Он смеется? На матчах Реала и Барсы вообще тишина, ибо более половины это туристы-глоры этих команд. Из Азии, Европы, США. Испанцев там мало. Сдается мне что у Хави просто обида на Зенит, в деньгах он от перехода потерял очень много.
20:14
баламошка
Бомжам некогда болеть было, они уворачивались от дождя и града, а дырявая крыша Распилки высмеивала их в твиттере.
20:06
Mad Butcher
Логично бомжи не умеют болеть
20:03