Хави Гарсия: "Еще никогда не хотел играть так сильно, как в "Бетисе"

Новичок "Бетиса" Хави Гарсия, ранее выступавший в составе "Зенита", рад подписанию контракта с испанским клубом. По словам хавбека, данный трансфер был для него приоритетным. Напомним что соглашение с полузащитником рассчитано до 2020 года.

- Я очень рад. Последние несколько недель были сложными, потому что я знал о возможности перехода в "Бетис", - приводит пресс-служба бело-зеленых слова Гарсии. - Для меня этот варрант был приоритетным. Я видел, насколько меня хотят видеть здесь. Руководство прикладывает много усилий, чтобы "Бетис" был конкурентоспособен. Я рад находиться здесь.

Я выступал в составе разных команд, но еще никогда не хотел играть так сильно. Хочу показать, почему именно я перешел сюда. Приложу все усилия, чтобы помочь команде противостоять самым сильным соперникам.