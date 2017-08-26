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09:40 | Футбол — Испания

Хави Гарсия: "Болельщики "Бетиса" облегчают игру команды на поле"


Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия после матча 2-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (2:1) отметил атмосферу на стадионе команды. Бывший хавбек "Зенита" подчеркнул, что "огурцы" не должны останавливаться на достигнутом.

– Мне говорили, что еще перед матчами на "Бенито Вильямарин" ощущается великолепная атмосфера, и это действительно так, – цитирует клубная пресс-служба Гарсию. – Я знал, что у "Бетиса" потрясающие фанаты, но я и не думал, что они настолько облегчают нашу игру на поле своей поддержкой. Мы добились хорошего результата, но не должны останавливаться, иначе сезон будет крайне тяжелым.

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