Хави: "Бускетс лучший полузащитник в мире"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави считает, что хавбек каталонцев Серхио Бускетс лучший в мире в своем амплуа. По его словам, Бускетс практически не совершает ошибок.

– Когда Бускетс впервые тренировался с нами, я понял, что это особый игрок, – цитирует Marca Хави. – Конечно, мы не думали, что он станет лучшим полузащитником в мире, но сейчас это так. Он перехватывает огромное количество мячей, не допуская ошибок. Он разумно прессингует, чтобы команда могла спокойно оказывать давление. Технически он очень подкован, работает хорошо и обеими ногами, и головой.