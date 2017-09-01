Хави: "Барселона" могла бы лучше сработать на трансферном рынке"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави считает, что в последние годы клуб подписывал игроков, которые не очень соответствуют философии каталонцев. По его словам, таких футболистов в команде осталось не так много.

– Я был частью невероятной эры в "Барселоне", – цитирует Marca Хави. – Сейчас "Барселона" играет в хороший футбол, но могла бы лучше сработать на трансферном рынке. Клуб немного засыпает. Пять или шесть лет назад у "Барселоны" были лучшие игроки, соответствующие ее системе и философии. Сейчас там таких пять или шесть игроков: Иньеста, Альба, Месси, Пике, Суарес и Бускетс. Но в "Барселоне" должно быть 11 таких игроков, чтобы все работало.