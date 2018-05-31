Хави: "Барселона" годами бездействуют со всеми своими покупками"

Полузащитник "Аль-Садда" Хави раскритиковал свой бывший клуб "Барселону". По словам 38-летнего игрока, "сине-гранатовые выигрывают титулы, но другие в это время выигрывают Лигу чемпионов".

- У "Реала" есть ген победителя, а "Барса" уснула, - цитирует Goal слова Хави со ссылкой на El Penalti. - Они годами бездействуют со всеми своими покупками, и за это приходится платить. Все сходится для "Реала". Травмированные игроки соперника, такие как Неймар, Роббен, Боатенг, расположение судей.



Самый важный игрок "Ливерпуля" (Салах - Прим. "СЭ) получил травму, затем вратари "Баварии" (Нойер был травмирован, а Ульрайх допустил роковую ошибку в полуфинале - Прим. "СЭ"). Это кажется злым роком, но проблема в том, что "Барселона" уснула. Кажется, что "Барселона" выигрывают титулы, но другие в это время выигрывают Лигу чемпионов.





