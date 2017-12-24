Хави: "Барселона" больше не играет в футбол"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави​ отметил, что каталонский клуб больше не играет в футбол. Кроме того, испанец похвалил Хосепа Гвардьолу и "Манчестер Сити".

- "Барселона" больше не играет в футбол, - цитирует Marca Хави. - Это другой вид спорта. Только "Манчестер Сити" при Гвардьоле показывают стильный и изящный футбол. Вальверде на все сто процентов подходит каталонцам. Он воскресил их стиль игры. Сейчас позиционная атака уже лучше, чем была раньше. Месси отводится центральная роль на поле.