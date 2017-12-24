14:56 | Футбол — Испания

Хави: "Барселона" больше не играет в футбол"

4

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави​ отметил, что каталонский клуб больше не играет в футбол. Кроме того, испанец похвалил Хосепа Гвардьолу и "Манчестер Сити".

- "Барселона" больше не играет в футбол, - цитирует Marca Хави. - Это другой вид спорта. Только "Манчестер Сити" при Гвардьоле показывают стильный и изящный футбол. Вальверде на все сто процентов подходит каталонцам. Он воскресил их стиль игры. Сейчас позиционная атака уже лучше, чем была раньше. Месси отводится центральная роль на поле. 

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Orakle

прочел 3 раза и только потом догадался,что имел в виду Хави: Барса играет не в футбол,а в какой-то инопланетный вид спорта )) во главе с Инопланетянином)))

17:39

Бегущий человек

А можно фразу на языке оригинала? По-моему гугл транслейт не справился с задачей.

16:59

Slim Taller

Это не он витиеватый,а полуграмотные переводчики.

16:33

Очень плохой мальчик

Витиевато как то...

15:59