Хави: "Барселона" больше не играет в футбол"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави отметил, что каталонский клуб больше не играет в футбол. Кроме того, испанец похвалил Хосепа Гвардьолу и "Манчестер Сити".
- "Барселона" больше не играет в футбол, - цитирует Marca Хави. - Это другой вид спорта. Только "Манчестер Сити" при Гвардьоле показывают стильный и изящный футбол. Вальверде на все сто процентов подходит каталонцам. Он воскресил их стиль игры. Сейчас позиционная атака уже лучше, чем была раньше. Месси отводится центральная роль на поле.
Orakle
прочел 3 раза и только потом догадался,что имел в виду Хави: Барса играет не в футбол,а в какой-то инопланетный вид спорта )) во главе с Инопланетянином)))
17:39
Бегущий человек
А можно фразу на языке оригинала? По-моему гугл транслейт не справился с задачей.
16:59
Slim Taller
Это не он витиеватый,а полуграмотные переводчики.
16:33
Очень плохой мальчик
Витиевато как то...
15:59