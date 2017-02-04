Хавьер Тебас: "Я не хотел бы работать с человеком, причастным к домашнему насилию"

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас обеспокоен обвинениями в адрес защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса. 20-летнему французу предъявлены обвинения в избиении своей девушки.

– Я не хотел бы работать рядом с человеком, который совершил злодеяние такого рода, – цитирует Marca Тебаса. – Но нужно изучить все обстоятельства и факты. Мы должны уважать презумпцию невиновности. Давайте подождем, какой вердикт вынесет суд. Необходимо глубже изучить ситуацию. Если пострадавшей пришлось вызывать скорую помощь, это очень серьезное дело, очень тревожное. Мы чувствительны к таким вопросам. И нет никаких оправданий таким поступкам, если они случаются. Каждый день в стране происходит домашнее насилие, и это не может удовлетворять наш народ.