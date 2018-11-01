Хавьер Тебас: "Суперлига - это проект, который написали в баре в пять утра"

Президент ла лиги Хавьер Тебас отметил, что проект суперлиги вместо Лиги чемпионов убьет европейский футбол. Ранее несколько клубов высказвали за проект закрытой лиги, в которой выступали бы только гранды.

- Суперлига стала бы концом и для ла лиги, и для Лиги чемпионов, - приводит Goal слова Тебаса. - Скажу резко, чтоб все было понятно: это проект, который был написан в баре в пять утра, проект президентов разных клубов.

Есть много аргументов против такого турнира. С первого взглядя, выглядит все здорово, но некоторые будут в середине таблицы. На бумаге матч между "Реалом" и "МЮ" - это интересно, но если это будет игра между командами на 10-м и 11-м местах?

Лига чемпионов должна сущаствовать, это идеальная модель. А суперлига навредила бы европейскому футболу. И большим клубам тоже - она никогда не даст тот экономический эффект, который они ожидают.