Хавьер Тебас: "Президент "Барселоны" не помнит, как я первым заступился за Месси и Пике"

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас отметил, что решение "Барселоны" подать на него в Спортивный арбитражный суд (CAS) – право каталонцев. Ранее президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что Тебас поступил неподобающим образом, раскритиковав игроков каталонцев за симуляции во время матча 9-го тура ла лиги с "Валенсией" (3:2). По его словам, таким образом на каталонский клуб оказывается давление. После этого каталонцы заявили о намерении подать на Тебаса в CAS.

– Бартомеу, видимо, не помнит, что я был первым, кто встал на защиту Лионеля Месси, Сандро Роселя (бывшего президента "Барселоны". – Прим. "СЭ") и Жерара Пике, – цитирует Marca Тебаса. – Я высказал свое мнение, и у меня не было намерений оказать на "Барселону" давление. Обращение в CAS – их право. Уверен, что мои слова не покинули границ правовых норм и меня не в чем упрекнуть.