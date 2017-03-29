Хавьер Тебас: "Пике совершил ошибку"

Президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас выразил мнение, что защитник "Барселоны" Пике допустил ошибку, высказавшись в адрес "Реала". Ранее сообщалось, что мадридский клуб не собирается подавать в суд на защитника сборной Испании.

– Думаю, что Пике сообщил ошибку, – приводит Yahoo Sports слова Тебаса. – Но пока не могу сказать, насколько серьезную.

Напомним, ранее Жерар Пике заявил, что его одноклубников Неймара и Лионеля Месси критикуют лишь те люди, которые посещают домашние матчи "Реала" и сидят на VIP-местах, а также раскритиковал фанатов мадридского клуба за критику в адрес каталонцев по поводу помощи судей.