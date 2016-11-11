11:38 | ФУТБОЛ — Испания

Хавьер Тебас: "Не собираюсь извиняться перед "Барселоной"

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Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас разочарован конфликтом, возникшим с "Барселоной". Ранее президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что Тебас поступил неподобающим образом, раскритиковав игроков сине-гранатовых за симуляции во время матча 9-го тура ла лиги с "Валенсией" (3:2).

По его словам, таким образом, на каталонский клуб оказывается давление. После этого "Барселона" заявила о намерении подать на Тебаса в CAS.

- Обидно, что данная ситуация произошла именно со мной, - приводит Goal.com слова Тебаса. - Если говорить о нравственной стороне вопрос, то я чувствую себя некомфортно. Но я не собираюсь останавливаться в своей работе. Я не намерен извиняться перед "Барселоной", потому что я не лицемер. Но данная ситуация задевает меня, потому что последние 3,5 года я боролся с проявлениями насилия в испанском футболе.

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