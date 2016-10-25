14:48 | ФУТБОЛ — Испания

Хавьер Тебас: "Мне не понравилось поведение некоторых игроков "Барселоны"

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Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас осудил провокационное поведение некоторых игроков "Барселоны" во время матча чемпионата Испании с "Валенсией" (3:2). После победного гола некоторые футболисты каталонской команды стали что-то кричать фанатам "Валенсии", а прилетевшая в ответ бутылка с водой попала в Неймара.

– Мы должны навести порядок на поле, – цитирует A Bola Тебаса. – Конечно, инцидент с бутылкой очень серьезен. Но мне не понравилось поведение некоторых игроков. Несколько лет назад я упрекал Криштиану Роналду в неправильном поведении по отношению к судьям. Игроки должны заботиться о том, чтобы сохранять спортивный подход.

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