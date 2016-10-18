Хавьер Маскерано: "Я подписал свой последний контракт с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано подчеркнул, что его новое соглашение с каталонским клубом станет для него последним контрактом с сине-гранатовыми. Новое соглашение 32-летнего аргентинца рассчитано до лета 2019 года.

– Это точно мой последний контракт здесь, я могу точно сказать, – приводит goal.com слова Маскерано. – Надеюсь, меня запомнят здесь как хорошего человека, и я смогу вернуться в "Барселону" через 15 лет, сказать "привет" болельщикам и надеяться, что в месте, в котором я провел так много времени, двери для меня всегда будут открыты.