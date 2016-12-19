Хавьер Маскерано: "Игра Месси и Иньесты оправдывает ожидание зрителей"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано высоко оценил игру полузащитника Андреса Иньесты и нападающего Лионеля Месси в матче 16-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (4:1). В этой встрече аргентинский форвард забил гол и отдал результативную передачу, испанский хавбек сделал голевой пас.

- Игра Месси и Иньесты оправдывает желание болельщиков, которые хотят видеть матчи "Барселоны", - приводит пресс-служба каталонцев слова Маскерано. - Сейчас мы отстаем от "Реала", но чтобы ликвидировать разницу в очках, необходимо действовать как в этой встрече. Тогда это не будет вызывать сомнений.