Хавьер Кальеха: "Увольнение из "Вильярреала" убило меня"

Бывший главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха выразил разочарование по поводу своей отставки. Он проработал с командой 15 месяцев и привел ее к пятому месту в ла лиге в прошлом сезоне.

– Когда результаты становятся неудовлетворительными, тренер оказывается крайним, – цитирует Cadena Cope Кальеху. – Надеюсь, что команда теперь прибавит. Я пробовал разные стили и подходы и не предавал свои убеждения. Мы начали сезон плохо, и игроки стали сомневаться в себе. Стремились сохранять хладнокровие, но это сложно.

Я всех люблю в этом клубе и всегда буду нести в сердце "Вильярреал". Понимаю решение клуба, но оно очень меня ранило. Отставка меня убила, можно сказать. Я хотел как можно дольше работать в "Вильярреале"