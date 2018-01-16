Хавбек "Леванте" продолжает утверждать, что Аспас оскорбил его на рассовой почве

Полузащитник "Леванте" Джефферсон Лерма настаивает, что подвергся оскорблениям на рассовой почве со стороны нападающего "Сельты" Яго Аспаса. Ранее форвард команды из Виго заявлял, что подобного инцидента в матче 19-го тура чемпионата Испании не было.

- Пускай Аспас повторит мне в лицо, что не обзывал меня чернокожим дерьмом, - сказал Лерма в эфире Bluradio. - Как можно требовать от остальных чего-то, если сами этого не придерживаются? Каждый заслуживает увадения. Цвет кожи не имеет значения. Когда Аспас сказал это, мои мысли были только о том, чтобы отомстить ему на поле.