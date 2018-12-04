Хавбек "Барселоны" Рафинья пропустит полгода из-за разрыва крестообразной связки

Полузащитник "Барселоны" Рафинья успешно перенес операцию, информирует официальный сайт сине-гранатовых. 25-летний бразилец получил травму передней крестообразной связки левого колена в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1).

Рафинья выбыл приблизительно на шесть месяцев. В текущем сезоне он провел 8 матчей за "Барселону" и забил 1 гол.

Все о чемпионате Испании - здесь