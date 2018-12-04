Хавбек "Барселоны" Рафинья пропустит полгода из-за разрыва крестообразной связки

Полузащитник "Барселоны" Рафинья успешно перенес операцию, информирует официальный сайт сине-гранатовых. 25-летний бразилец получил травму передней крестообразной связки левого колена в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1).
[ÚLTIMA HORA❗] Comunicado médico de @Rafinha– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 4 декабря 2018 г.
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Рафинья выбыл приблизительно на шесть месяцев. В текущем сезоне он провел 8 матчей за "Барселону" и забил 1 гол.
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