Харри Реднапп: "Бэйл может побороться за "Золотой мяч" уже в этом году"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп считает, что полузащитник "Реала" Гарет Бэйл должен бороться за "Золотой мяч". По его словам, валлиец уже выходит на один уровень с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– У Бэйла есть все что нужно, – цитирует Daily Mail Реднаппа. – Он развивается, он силен физически, быстр, обладает мощным ударом. Когда он перешел в "Реал", показал, что растет, преследует Месси и Криштиану Роналду. Теперь ему нужно быть на одним уровне с ними. Уверен, что уже в этом году он может выиграть "Золотой мяч". Если удачно сыграет в Лиге чемпионов, это возможно.