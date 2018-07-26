15:13 | Футбол — Испания

Хамес заплатит 11,65 миллионов евро за уклонение от уплаты налогов


Полузащитник "Баварии"  Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", заплатит 11,65 миллионов евро за налоговое мошенничество, информирует El Mundo.

27-летний колумбиец, в 2014 году переехавший в Испанию, не указал себя как резидента этой страны и не стал уплачивать часть налогов. Налоговая инспекция утверждает, что хавбек обязан выплатить налоги в полном объеме, поскольку большая часть его экономической активности в 2014 году была связана именно с Испанией.

В итоге Хамесу придется заплатить 11,65 миллиона евро. 

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