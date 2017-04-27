Хамес Родригес: "Я счастлив в "Реале"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес после матча 34-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (6:2) опроверг слухи о желании покинуть мадридцев. Колумбиец подчеркнул, что каждый футболист команды, не считающийся игроком основы, должен выжимать максимум из представляющихся шансов.

– Я счастлив в клубе и доволен тем, как прошел минувший вечер, – цитирует Goal.com Родригеса. – Мы играли очень хорошо, показав интенсивный футбол и стремление к победе. Впереди нас ждет пять решающих матчей ла лиги, к которым мы должны подойти с той же страстью, что и к играм Лиги чемпионов. Вне зависимости от того, кто выходит на поле, главное – результаты команды. Когда нам предоставляют возможность проявить себя, мы должны делать все, чтобы оставить о себе хорошее впечатление.

"СЭ" вел трансляцию матча "Депортиво" - "Реал"