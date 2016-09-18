Хамес Родригес вернулся в стартовый состав "Реала" в отсутствие Криштиану Роналду и Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил стартовый состав команды на игру 4-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". С первых минут в Каталонии на поле появится полузащитник Хамес Родригес. Встречу из-за простуды пропустит нападающий Криштиану Роналду, а полузащитник Гарет Бэйл не сыграет из-за травмы.

Полностью стартовый состав "Реала" выглядит следующим образом: Касилья – Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Марселу – Модрич, Каземиру, Хамес Родригес – Лукас, Бензема, Асенсио.

Запасные: Яньес, Варан, Кроос, Ковачич, Мората, Иско, Данилу.

Трансляция матча "Эспаньол" - "Реал"