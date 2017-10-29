Хакими - в стартовом составе "Реала" на матч "повышенной опасности" с "Жироной"

Стал известен состав "Реала" на матч чемпионата Испании против "Жироны". С первых минут на поле вновь появится 18-летний марокканец Ашраф Хакими.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Касилья, Хакими, Рамос, Варан, Марселу - Кроос, Модрич, Каземиру - Иско, Бензема, Роналду. Запасные - Моа, Начо, Эрнандез, Васкес, Льоренте, Асенсио, Себальос.

Напомним, что игра, стартующая в Каталонии, была под угрозой срыва после провозглашения регионом независимости. Тем не менее, руководство ла лиги гарантировало безопасность зрителям и участникам поединка. При этом ему присвоен статус мероприятия "повышенной опасности".

Матч начнется в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Каталонский кризис. Матч "Жирона" "Реал" может быть отменен