Хакеры взломали аккаунт "Реала" и объявили о переходе Месси

Группа хакеров, несколько дней назад взломавшая Твиттер "Барселоны" и объявившая о "переходе" в каталонский клуб полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марии, сегодня также взломала страницу в этой же социальной сети "Реала". На сей раз, хакеры объявили о "переходе" в столичную команду нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.

К сообщению о покупке аргентинца хакеры приложили видео с победным голом форварда в очной встрече команд прошлого сезона (3:2).