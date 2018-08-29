Хаби Алонсо возглавил юношескую команду "Реала"

Бывший игрок "Реала" Хаби Алонсо возглавил юношескую команды из системы "королевского клуба", сообщает официальный сайт команды.

Экс-футболист будет тренировать игроков не старше 14 лет. Алонсо ранее получил все необходимые документы для работы с командами подобного уровня. Футболист выступал за "Реал" с 2009 по 2014 год.