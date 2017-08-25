Хаби Алонсо: "То, что Моуринью делал в "Реале", было рок-н-роллом"

Бывший полузащитник "Реала" Хаби Алонсо отметил, что экс-тренер команды Жозе Моуринью смог многое дать клубу. Он также назвал то, что специалист делал в мадридском клубе, рок-н-роллом.

– В Моуринью я бы отметил то, что он дает другим людям, – приводит Marca слова Алонсо. – Это была страсть, желание постоянно держать людей включенными, и речь не только о футболистах. Он просил болельщиков бороться за клуб. То, что делал в "Реале" Моуринью, было рок-н-роллом.

Напомним, Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, с которым стал чемпионом Испании в сезоне-2011/12.