Хаби Алонсо: "Гвардьола выбирал между мной и Бускетсом, и в итоговом выборе он не ошибся"

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо заявил, что перед переходом в "Реал" в 2009 году интерес к нему проявила "Барселона". Хавбек отметил, что его кандидатуру рассматривал лично Хосеп Гвардьола.

– "Барселона" проявила интерес ко мне незадолго до перехода в "Реал", – цитирует El Pais Алонсо. – Главный тренер "Ливерпуля" Рафа Бенитес заявил, что руководство настроено на мою продажу, и во мне заинтересована "Барселона". Гвардьола хотел приобрести меня, поскольку был уверен, что я подхожу под модель игры его команды. Но у них были сомнения в моем трансфере, поскольку возникла кандидатура Бускетса, который при определенных раскладах мог бы стать невероятным футболистом. В итоге Гвардьола сделал выбор в пользу воспитанника клуба, и он не ошибся.