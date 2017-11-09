Гвидетти намерен покинуть "Сельту"

Нападающий "Сельты" Джон Гвидетти заявил, что готов покинуть команду в январе, так как не доволен игровым временем. 25-летний швед в этом сезоне сыграл всего 52 минуты в 4 матчах чемпионата Испании.

- Понятно, что моя ситуация в клубе не очень хорошая, и я хочу побыстрее, чтобы она разрешилась, – цитирует AS Гвидетти. - В настоящий момент я не доволен. Я отлично справился, когда у меня была возможность сыграть с "Эйбаром" в Кубке Испании, но это не позволило сохранить место в стартовом составе, что деморализует. Буду продолжать сражаться, и пока не уверен, что уйду из "Сельты".