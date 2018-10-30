Гвардьола разочарован увольнением Лопетеги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что сожалеет об увольнении Хулена Лопетеги из "Реала". 52-летний испанец был отправлен в отставку 29 октября.

- Я хотел бы позвонить ему в ближайшие дни, - цитирует Гвардльолу Sky Sports. - Я разочарован, но понимаю, что это футбол. Мне очень жаль Хулена, ведь он является моим другом и исключительным человеком. Мы вместе играли за "Барселону" и находились в удивительных отношениях. Никто не может этого избежать. Когда вы демонстрируете плохие результаты, то не удержитесь в таких клубах, как "Реал" или "Барселона". Хулен еще найдет свою команду и продемонстрирует свой профессионализм. Желаю ему всего наилучшего.

"Реал" занимает 9-е место в чемпионате Испании после 10 туров, имея в активе 14 очков.

Все о чемпионате Испании - здесь