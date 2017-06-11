Гвардьола призвал жителей Каталонии принять участие в референдуме

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола​ заявил, что каталонцам ничего не остается, кроме как принять участие в референдуме о независимости. По словам специалиста, жители региона придут на выборы независимо от мнения федерального правительства.

– На референдуме, который пройдет в Каталонии 1 октября, мы примем решение о нашем будущем, – приводит Marca слова Гвардьолы. – Мы придем голосовать, несмотря на то, что испанское правительство против этого. Мы пытались придти к соглашению 18 раз, но ответа так и не последовало. Правительство просто игнорирует мнение 80 процентов населения. Оно показывает презрение, поэтому у нас нет другого решения.