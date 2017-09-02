Гвардьола 10 лет назад дебютировал в качестве главного тренера

Хосеп Гвардьола провел первый матч в качестве главного тренера ровно 10 лет назад - 2 сентября 2007 года. Первым клубом в карьере испанского специалиста была "Барселона Б". Под его руководством команда заняла первое место в терсере, третьем дивизионе испанского футбола. После завершения сезона-2007/08 специалист покинул команду.
С 2008 по 2012 год он возглавлял основную команду "Барселоны", с которой выиграл три титула чемпиона Испании, два национальных кубка, три суперкубка страны, дважды стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также два раза стал обладателем Суперкубка УЕФА. С 2013 по 2016 год он работал в "Баварии". При нем мюнхенцы трижды стали чемпионами Германии, дважды завоевали национальный кубок. На международной арене команда по разу выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С 2016 года он возглавляет "Манчестер Сити", с которым пока не завоевал ни одного титула.
Отметим, что Гвардьола дважды признавался лучшим клубным тренером мира. В 2011 году он был назван тренером года по версии ФИФА.
Avui fa 10 anys. Primer partit a les banquetes, amb el Barça B a Premià– PepTeam (@PepTeam) 2 сентября 2017 г.
10 years ago today! The 1st game as a coach. It all began in Premià pic.twitter.com/GNPgIUWtBP