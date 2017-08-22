Гути: "Асенсио сможет выиграть "Золотой мяч", когда Роналду и Месси завершат карьеру"

Бывший полузащитник "Реала" Гути высоко оценил игру хавбека мадридцев Марко Асенсио. По его словам, 21-летний испанец в будущем станет одним из лидеров "Королевского клуба".

- На примере Асенсио можно увидеть, что Зидан отлично справляется со своими обязанностями. Он бережет футболиста, когда не дает ему играть в каждом матче, - приводит Defensa Central слова Гути. - В будущем он принесет "Королевскому клубу" много пользы. Может быть, он станет обладателем "Золотого мяча", когда Криштиану Роналду и Месси завершат карьеры.