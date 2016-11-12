Густаво Пойет: "Увольнение из "Бетиса"? Будущее покажет, кто был прав"

Бывший главный тренер "Бетиса" Густаво Пойет, на днях отправленный в отставку, заявил, что покидает испанскую команду с чистой совестью. Место уругвайца занял Виктор Санчес.

– С самого первого дня в "Бетисе" начались сложности, – сказал для Deportes Cuatro Пойет. – Команда разделилась на два лагеря, многие изначально были настроены пессимистично. Люди смотрели на все происходившее отрицательно, в итоге и получился отрицательный результат. Тем не менее, я покидаю клуб с чистой совестью. Негативный опыт тоже опыт, а будущее покажет, кто был прав.