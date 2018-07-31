Гуардадо устроил для 2-летнего сына встречу с Месси

Жена полузащитника "Бетиса" Андреса Гуардадо Сандра де ла Вега в Инстаграме опубликовала видео о встрече своего двухлетнего сына с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Мальчик был очень смущен встрече с аргентинским форвардом сине-гранатовых.

Гуардадо попросил у сына показать, как Месси отмечает голы. Аргентинец был удивлен, когда узнал, что ребенку 2 года. Он отметил, что мальчику на вид 2,5 или три года. На прощание футболист каталонского клуба назвал малыша феноменом.

Этот ролик – фрагмент документального фильма Six Stars, который был снят Amazon Prime о звездах чемпионата Испании.