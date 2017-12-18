Гризманна обвинили в расизме

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн нарядился в костюм темнокожего баскетболиста НБА на вечеринку 80-х. Однако фанаты негативно встретили такую идею француза, которому нравится баскетбол, обвинив в расизме. Футболисту пришлось удалить фотографию и принести извинения.
"Я признаю, что с моей стороны это было некорректно. Если я причинил боль кому-то, то приношу свои извинения", - написал Гризманн в Твиттере после удаления фото в костюме.
Antoine Griezmann has faced major social media backlash this evening following his decision to dress as an African-American basketball player for an 80's Party. Has since apologised. pic.twitter.com/MJUckNmEoP– Get French Football (@GFFN) 18 декабря 2017 г.
Pleafant
Оделся бы Гризман просто в костюм игрока НБА,не меняя цвета кожи,получил бы от тех же людей,то же самое обвинение.Всегда найдётся куча идиотов,которые свои психические проблемы выплёскивают на других.
16:12 18 декабря
Bache Gabrielsen
Маразм крепчал.
11:31 18 декабря
tagov
shur, ага, а перфекционизм это когда что то удачно совпало, а шансон это Круг и Люба Успенская. Мрак и кругом оно - кофе!
11:30 18 декабря
shur
Это так называемая толерантность. Чем дальше в лес, тем больше дров.
08:51 18 декабря
tigana.1982
И что же расистского в этом костюме? Или подсознательно у большинства костюм чернокожего это тоже самое что и костюм клоуна или животного!?
07:56 18 декабря
Гуру1974
Интересно, как они переносят белого Санта Клауса?
07:27 18 декабря
Vizioso
В стране, породившей задолго до Гризманна похабно высмеивающий всё подряд Шарли Эбдо, запрещено для тематической вечеринки наряжаться тем, кем восхищаешься? Je suis Antoine:\
06:57 18 декабря
maxcds
скоро смотреть на темнокожих нельзя будет
06:42 18 декабря
MarkThess
Это уже перебор.
06:30 18 декабря
баламошка
Опупеть. Рабы совсем обнаглели. Куда смотрит Святая Инквизиция?! Почему пустуют галеры?!
06:24 18 декабря