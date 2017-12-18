06:18 18 декабря | Футбол — Испания

Гризманна обвинили в расизме

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Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн нарядился в костюм темнокожего баскетболиста НБА на вечеринку 80-х. Однако фанаты негативно встретили такую идею француза, которому нравится баскетбол, обвинив в расизме. Футболисту пришлось удалить фотографию и принести извинения.

"Я признаю, что с моей стороны это было некорректно. Если я причинил боль кому-то, то приношу свои извинения", - написал Гризманн в Твиттере после удаления фото в костюме.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Pleafant

Оделся бы Гризман просто в костюм игрока НБА,не меняя цвета кожи,получил бы от тех же людей,то же самое обвинение.Всегда найдётся куча идиотов,которые свои психические проблемы выплёскивают на других.

16:12 18 декабря

Bache Gabrielsen

Маразм крепчал.

11:31 18 декабря

tagov

shur, ага, а перфекционизм это когда что то удачно совпало, а шансон это Круг и Люба Успенская. Мрак и кругом оно - кофе!

11:30 18 декабря

shur

Это так называемая толерантность. Чем дальше в лес, тем больше дров.

08:51 18 декабря

tigana.1982

И что же расистского в этом костюме? Или подсознательно у большинства костюм чернокожего это тоже самое что и костюм клоуна или животного!?

07:56 18 декабря

Гуру1974

Интересно, как они переносят белого Санта Клауса?

07:27 18 декабря

Vizioso

В стране, породившей задолго до Гризманна похабно высмеивающий всё подряд Шарли Эбдо, запрещено для тематической вечеринки наряжаться тем, кем восхищаешься? Je suis Antoine:\

06:57 18 декабря

maxcds

скоро смотреть на темнокожих нельзя будет

06:42 18 декабря

MarkThess

Это уже перебор.

06:30 18 декабря

баламошка

Опупеть. Рабы совсем обнаглели. Куда смотрит Святая Инквизиция?! Почему пустуют галеры?!

06:24 18 декабря