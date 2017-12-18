Гризманна обвинили в расизме

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн нарядился в костюм темнокожего баскетболиста НБА на вечеринку 80-х. Однако фанаты негативно встретили такую идею француза, которому нравится баскетбол, обвинив в расизме. Футболисту пришлось удалить фотографию и принести извинения.

"Я признаю, что с моей стороны это было некорректно. Если я причинил боль кому-то, то приношу свои извинения", - написал Гризманн в Твиттере после удаления фото в костюме.