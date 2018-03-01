Гризманн - третий нападающий "Атлетико" после Торреса и Агуэро, забивший более 100 мячей в XXI веке

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сделал покер в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (4:0). Француз довел счет своих мячей за "матрасников" до 102.
Тем самым он стал третьим форвардом "Атлетико", которому удалось забить более 100 голов в XXI веке. Ранее это сделали Фернандо Торрес (123 мяча) и Серхио Агуэро (101).
Отметим, Гризманн забил 7 мячей в последних двух играх. Всего в этом сезоне он провел 33 матча, в которых забил 20 голов.
elizacomarova
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03:30
китайский обозреватель
Да? А Гильерме, Чорлука и Квирквелия с Денисовым все равно кричат, что их - рать!
03:06