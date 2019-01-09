Гризманн стал лучшим игроком Примеры в декабре

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн был признан лучшим футболистом чемпионата Испании в декабре.

В прошлом месяце Гризманн сыграл четыре встречи в составе столичного клуба, в которых забил четыре мяча и один раз ассистировал своим партнерам. Благодаря его помощи, "Атлетико" сумел одолеть "Алавес" (3:0), "Вальядолид" (3:2) и "Эспаньол" (1:0), а также сыграл вничью с "Жироной" (1:1). Всего в текущем сезоне Гризманн сыграл в 25 встречах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 7 результативными передачами.