Гризманн сообщил руководству "Атлетико" о желании уйти

Нападающий Антуан Гризманн сообщил руководству "Атлетико" о том, что хочет уйти из клуба этим летом, информирует Cope. Ранее сам француз оценил вероятность своего перехода в "Манчестер Юнайтед" в шесть баллов по 10-бальной системе. Однако позже форвард заметил следующее: "Все трансферные слухи вокруг меня необоснованны. Я по-прежнему игрок "Атлетико". Мое будущее будет решаться в разговоре с моими представителями".

26-летний Гризманн перешел в "Атлетико" в 2015 году из "Реала Сосьедад". В прошедшем сезоне он провел 36 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Также он провел 17 матчей в других трунирах (10 голов, 2 передачи).