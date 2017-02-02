Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед", утверждает Yahoo Sports. 25-летний француз намерен переехать в Англию в летнее трасферное окно. Его зарплата будет такая же, как у партнера по сборной Франции Поля Погба, а именно 17,7 миллиона евро в год.

При этом отмечается, что "МЮ" еще придется уладить финансовый вопрос с "Атлетико". Контракт Гризманна истекает только в 2021 году, а сумма отступных за него составляет 100 миллионов евро. Мадридский клуб не намерен расставаться со своим лучшим форвардом за меньшую сумму. На счету Гризманна в этом сезоне 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 6 передач.