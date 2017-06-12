Гризманн продлит контракт с "Атлетико" до 2022 года

Нападающий Антуан Гризманн в ближайшее время продлит соглашение с "Атлетико", утверждает Marca. Все условия нового контракта уже согласованы. Действующий договор с 26-летним игроком рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед". Напомним, что Спортивный арбитражный суд запретил "матрасникам" приобретать новых футболистов этим летом.

В минувшем сезоне Гризманн провел 52 матча в клубных турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 12 результативных передач.