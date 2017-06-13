Гризманн продлил контракт с "Атлетико"

"Атлетико" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Антуаном Гризманном. Новое соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Француз выступает за мадридский клуб с 2014 года, провел в составе команды 160 матчей, в которых забил 83 мяча и отдал 25 голевых передач. Ранее сам Гризманн заявлял, что останется в команде, так как она попала в тяжелую ситуацию из-за решения CAS. Спортивный арбитражный суд запретил "матрасникам" приобретать новых футболистов этим летом. Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны "Манчестер Юнайтед".