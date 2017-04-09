Испанское издание AS подтвердило информацию о том, что нападающий Антуан Гризманн останется в "Атлетико". Мадридский клуб уже начал переговоры по подписанию нового улучшенного контракта с французом. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок сборной Франции может перебраться в "Реал" или "Барселону".

Помимо увеличения заработной платы, "Атлетико" намерен увеличить сумму отступных за игрока до 100 миллионов евро. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до 2021 года.

На счету Антуана Гризманна в этом сезоне 23 гола и 11 голевых передач в 43 встречах во всех турнирах.