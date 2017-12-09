Гризманн оповестил "МЮ" о договоренности перехода в "Барселону"?

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может перейти в "Барселону", утверждает El Mundo Deportivo. Форвард сообщил руководству "Манчестер Юнайтед" о том, что мадридцы достигли договоренности о трансфере с сине-гранатовыми.

Ранее сообщалось, что "Красные дьяволы" – один из клубов, которые заинтересованы в подписании контракта с игроком.

Гризманн выступает за мадридцев с 2014 года. В текущем сезоне он провел в составе "матрасников" 18 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, что сумма отступных, прописанных в контракте француза, составляет 100 миллионов евро. После 1 июля 2018 года она возрастет до 200 миллионов.