Гризманн объявил, что остается в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что принял решение остаться в клубе и не переходить куда-либо в это трансферное окно.
В своем Твиттере Гризманн выложил видео, в котором он стоит около домашнего стадиона "Атлетико" и улыбается.
- Мои фанаты, моя команда, мой дом - написал Гризманн.
Напомним, последние месяцы Гризманн выбирал между тем, чтобы остаться в "Атлетико" или уйти в "Барселону".
27-летний нападающий играет за "матрасников" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.
Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴– Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 14 июня 2018 г.
Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴
My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb