Гризманн объявил, что остается в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что принял решение остаться в клубе и не переходить куда-либо в это трансферное окно.

В своем Твиттере Гризманн выложил видео, в котором он стоит около домашнего стадиона "Атлетико" и улыбается.

- Мои фанаты, моя команда, мой дом - написал Гризманн.

Напомним, последние месяцы Гризманн выбирал между тем, чтобы остаться в "Атлетико" или уйти в "Барселону".

27-летний нападающий играет за "матрасников" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.